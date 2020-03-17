"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية



ونوه إلى أن العمالة غير المنتظمة يتم صرف 4 منح لهم سنويا، وسيتم صرف منحة استثنائية لهم قدرها 500 جنيه من مكاتب البريد، لحوالي 300 ألف عامل.



وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البصمة في الحضور والإنصراف بالمؤسسات الحكومية.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الإجراءات تضمنت تعليق حركة الطيران اعتبارا من الخميس القادم وحتى 31 مارس، مشيرا إلى أن ذلك القرار سيكبد شركات الطيران الوطنية نحو 2.25 مليار جنيه.

تابع أن هناك خسائر أخرى في قطاع السياحة، ولكن الخسائر الاقتصادية تهون في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر تخفيض حضور العاملين في الأجهزة الحكومية، باستثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي كاف.





قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن قرارات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تشمل كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا تشمل القطاع الخاص.وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 23.5 مليون، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار غدًا بشأن قرار تخفيض العمالة في القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح: "23 مواطن ونصف مليون عامل موجودين في القطاع الخاص وسننظم عملهم للمحافظة على صحتهم"، موضحًا: "لدينا مقترحات لتنظيم العمل من خلال تخفيض العاملين في الوردية الواحدة".وبين وزير القوى العاملة أنه تم اقتراح أن يتم تخفيف عدد العمال في دوريات العمل بحيث تكون 3 ورديات بدلا من 2 وردية لتخفيف عدد العمال في كل وردية للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الجميع على مستوى المسئولية لمواجهة الوباء العالمي.