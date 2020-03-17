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وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:26 م
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الدكتور محمد سعفان
الدكتور محمد سعفان
أمنية فوزي
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علق الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على قرار صرف 500 جنيه فورًا للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، قائلًا: "نحن في موقف لا يتحمل أي نوع من أنواع التراخي".

وأشار "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تعويض كل من شملتهم الإجازة الإجبارية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنهم أصدورا قرار منح منحة استثنائية 500 جنيه في جميع المحافظات، موضحًا أنه سيتم صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل بـ27 محافظة من العمالة غير المنتظمة بسبب إجراءات فيروس كورونا.


وكان وجه الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار المساهمة لرفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

ووافق الدكتور محمد سعفان، على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
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منحة استثنائية صرف العلاوة تداعيات كورونا اجازة استثنائية

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