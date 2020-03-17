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غرف عمليات رئيسية بالدقهلية لمتابعة غلق المقاهي ومصادرة الشيش

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:18 م
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الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء عن بعض الإجراءات الاحترازية فى سبيل مكافحة فيروس كورونا.

وشمل القرار رقم 184 لسنة 2020 على إنعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تتضمن مندوبا عن جهات “مديرية الصحة، الطب الوقائى، الطب البيطرى، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، شركة الكهرباء.

ونص القرار على تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بعضوية “ رؤساء الوحدات المحلية، مديرية التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، شرطة المرافق، مراكز الشرطة، الشئون الإجتماعية” مع التنسيق الكامل فيما بينهم.

 وجه القرار بقيام اللجان الفرعية بإتخاذ بعض التدابير الوقائية منها غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وأماكن التجمعات، أسواق الماشية، الأسواق الأسبوعية باقرى والمدن على مستوى المحافظة، تشديد الرقابة على مراكز بيع المنظفات والمطهرات، والصيدليات، والأسواق الخاصة ببيع السلع الغذائية، وغلق الكافيهات ومصادرة الشيش، 

كما  شدد القرار على متابعة الوافدين إلى المحافظة من الخارج والداخل وعمل تقرير متابعة للحالة الصحية لكل وافد منهم، و إتخاذ الإجراءات الإحترازية نحو المسافرين على الطرق الخارجية والداخلية للمحافظة وخاصة الوافدين من مركز بلقاس.


ووجه بيان المحافظ على التنسيق بين المحافظة والمحافظات المجاورة لعدم نقل الحيوانات البرية “الماشية” بين المحافظات المجاورة.



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