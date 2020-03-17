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خالد الجندي يطلق مبادرة "مصليتك في جيبك" للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:17 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أمنية فوزي
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الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مرونة في الأحكام الشرعية في الدين الإسلامي، معلقًا: "هناك قاعدة تقول إن الأمر إذا ضاق اتسع، مثل أن يعوض المسافر صيامه في أيام أخرى إذا كان على سفر في شهر رمضان".

وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء،: "لا ننصح بأن يصلي المسلم في مكان يصلي فيه أناس آخرين، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحماية من فيروس كورونا".

ونصح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، باستخدام "المصلية البلاستيكية"، مؤكدًا أنها آمنة تمامًا، وتقي من العدوى، لافتًا إلى أن حجمها هو حجم منديل الجيب، مطلقًا مبادرة "مصليتك في جيبك"؛ للوقاية من فيروس كورونا.


وكان علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "المولى سبحانه وتعالى جل على أكد لنا أنه لا عاصي ولا مدبر ولا حامي للعباد إلا الله، ولا ملجأ من الله إلا إليه".

وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء،: "لما تلاقي أهل العلم وأهل الأرض كلهم بيسعوا جادين إلى التوصل لحل لفيروس كورونا، بتكون البشرية كلها كتلة واحدة، وستنتصر لا محالة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "ربنا مخلقش الأرض علشان تدمر من شوية فيروسات، مهما كان الأرض لن تدمر، والبشرية لن يتم فنائها"، متابعًا: "سيتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا في القريب العاجل، ولن يمر الأسبوع المقبل إلا وسيتم التوصل إلى مصل أو علاج لفيروس كورونا"، معلقًا: "ما خلق الله داء إلا وخلق له دواءً، فالشيء الوحيد الذي ليس له علاج هو مرور السن أو العمر".


وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا خفض أسعار الكهرباء تداعيا اكتشاف علاج كورونا احترازي

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