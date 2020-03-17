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اخر اخبار كورونا في مصر.. الصحة تسجل 30 حالة جديدة وحالتي وفاة (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:17 م
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اجراءات الاحترازية من فيروس كورونا - صورة أرشيفية
اجراءات الاحترازية من فيروس كورونا - صورة أرشيفية
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اخر اخبار كورونا في مصر.. الصحة تسجل 30 حالة جديدة وحالتي وفاة

يتابع المواطنين اخبار الكورونا افي مصر بكشل مستمر، حيث تسجل وزارة الصحة والسكان يوميًا، حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المواطنين لمتابعة أخر أخبار الكورونا في مصر، للوقاية من الفيروس الخطير

اخر اخبار كورونا في مصر اليوم الثلاثاء 17/3/2020

اليوم، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد إلى 6 حالات حتى الآن.

اخر اخبار كورونا في مصر.. تفاصيل الـ 30 حالة المصابة وحالتي الوفاة

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن حالتي وفاة المسجلة اليوم، واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وتابع "مجاهد"، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

كما أعلن "مجاهد" عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

اخر اخبار كورونا في مصر.. أرقام وزارة الصحة للاستفسار عن فيروس كورونا

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

اخر اخبار كورونا في مصر.. الصحة تسجل 30 حالة جديدة وحالتي وفاة
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