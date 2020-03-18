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لقاح وكمامات جديدة.. كيف هزمت الصين فيروس كورونا؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد هيكل
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بعد حوالي ثلاثة أشهر متواصلة، باتت الصين على موعد مع هزيمة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة آلاف البشر حول، حيث انتشر من مدينة ووهان الصينية، وقد تم الإعلان عن إجراء التجارب السريرية على أول لقاح يتم تطويره لمكافحة الفيروس.

استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية
أعلنت الصين، الثلاثاء، إجراء التجارب السريرية على أول لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، والذي أعده فريقا من الباحثين على رأسه الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.
وكانت شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك"، أعلنت الاثنين، تحالفها الاستراتيجي مع مجموعة "فوسون غروب" الصينية لتطوير وتسويق لقاح ضد فيروس "كوفيد-19".

فرق طبية لحرب كورونا عالميًا
وكلفت الحكومة الصينية كل مقاطعة بدعم دول في حربها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناء على ذلك أرسلت تلك المقاطعات فرقا طبية متخصصة في مكافحة فيروس كورونا، حيث أرسلت مقاطعة شنغهاي فريقًا لمحاربة الفيروس إلى إيران.

فيما أرسلت مقاطعة جواندونج فريقا للعراق، ومقاطعة سيتشوان فريقا لإيطاليا، أما مقاطعة جيانسو فقد أرسلت فريقا إلى باكستان، وأخيرا مقاطعة جيانشي أرسلت فريقا إلى تونس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى 80793، مشيرة إلى أن 62793 أي نحو 77،7% من المصابين قد تعافوا وغادروا المستشفيات.

الصين تصنع كمامة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة
بعدما لاحظ مترجمو الإشارة في الصين، أن الأقنعة تشكل عقبة كبيرة لهم في عملهم مع من يعانون ضعفا في السمع، عرضت مترجمة الإشارة، لينغ زنسكو، خلال مؤتمر صحفي، كمامة شفافة ليسهل على الذين لا يسمعون جيدا تلقي المعلومات، حيث قامت بتفريغ الجزء المركزي من القناع واستبداله بغطاء بلاستيكي، ثم قامت بعد ذلك برش مركب كيميائي مضاد للضباب قبل تعقيمه.

خروج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، إن 930 شخصا خرجوا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، كما أعلنت أنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس بجانب 13 حالة وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة أن 9351 شخصا من المخالطين، ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية، مشيره إلى أن 1105 أشخاص تحت الملاحظة الطبية.
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كمامة فيروس كورونا المخالطين الصين استخدام أول لقاح

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