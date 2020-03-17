أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 17مارس 2020،العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء:





رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

رفض رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مادية ضده بعد المشادة الاخيرة مع بادجي مهاجم الفريق في تدريبات الأمس





وكان الاهلي قد فرض عقوبة مالية ضخمة على الثنائي رمضان صبحي وبادجي بسبب المشادة التي شهدتها تدريبات الفريق آثر تدخل قوي من المهاجم السنغالي على رمضان في كرة مشتركة.





وطالب رمضان صبحي الجهاز الفني للاهلي بعد فرض عقوبة مالية ضده وطالب باعتبار المشادة نرفزة ملعب.





ويري رمضان صبحي بأن ما حدث مع بادجي في التدريبات كان أمراً طبيعياً وكان الحديث في البداية ودي ولكنه تطور بعدما رفض بادجى الاستماع لنصائحه وقيامه بالرد بشكل غير لائق





الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

مازالت أصداء مشادة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميله السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، تُلقي بظلالها على الأحداث الرياضية.





واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.





وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.





ووقع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، غرامة مادية على الثنائي بخصم 200 ألف جنيه على كل لاعب، حسب اللائحة التي وقع عليها الثنائي في بداية الموسم الجاري.





وتوترت العلاقة بين رمضان صبحي مع مدير الكرة، على خلفية مطالبة الأخير له بالهدوء والالتزام بالقرارات التي سيتم اللجوء عليها بعد تلك الأزمة.





وانفعل صبحي، على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب نهاية مران الفريق أمس، وتحديدًا داخل غرفة الملابس، بعد الدخول في مناقشة حادة.





ورفض اللاعب الانصياع وراء تعليمات مدير الكرة، وازداد انفعاله ليحاول باقي اللاعبين تهدئته ولكن دون جدوى تحت أنظار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي طالب عبدالحفيظ بتوقيع أقصى عقوبة على الثنائي.





وتدخل شريف إكرامي حارس الفريق، لإنهاء الخلاف وتدارك الأمر وقام بمصالحة اللاعب مع زميله، ولكن فشلت محاولته في إنهاء الخلاف بينه وبين مدير الكرة والذي أصر على توقيع أقصى العقوبات.





فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بضرورة استعادة نجم الفريق المُعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد فايلر على حاجته إلى خدمات محمد شريف مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباريات الموسم.





وأبدى المدرب السويسري، إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب، مؤكدًا على أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله مهاجم المارد الأحمر بالسنوات المقبلة.





ورفض المدير الفني، فكرة تجديد إعارة شريف موسم آخر إلى إنبي، بناءً على طلب الأخير مفضلًا عودته إلى ملعب التتش مرة أخرى.





ويلعب شريف مع نادي إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وينافس على لقب هداف الدوري المصري الممتاز.





مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

كشف محمد مجدي قفشة صانع العاب النادي الأهلي، عن إقتاعه لنجم نادي بيراميدز فى الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اقنع رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالانتقال للأهلي.





وأكد أفشة في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي غير اي نادي اخر، هناك التزام لا يوجد في اي مكان اخر"





وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتاخر عن التمرين ثانية بيتخصمله"





موعد مباراة الأهلي الإفريقية القادمة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.





وحسم فريق الأهلي بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق صن داونز في لقاء الذهاب باستاد القاهرة بهدفين نظفين، ثم تعادل الفريق الأحمر مع صن داونز في عقر داره بهدف لكل منهما.





وينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر مايو المقبل.





ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الأخير مواطنه النجم الساحلي في لقائي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي دوري الأبطال.





وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي – كما هو محدد له من الكاف- والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، يوم الأول من شهر مايو المقبل في عقر دار الفريق المغربي، ثم يعود الأهلي للقاء الإياب أمام الوداد في القاهرة يوم 8 مايو من نفس الشهر.



