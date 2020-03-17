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عمان تحظر التجمعات في الأماكن العامة للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:56 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت سلطنة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، حظر التجمعات في الأماكن العامة في إطار الحد ممن انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العمانية عن شفاء 3 مرضى بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 12 شخصا، فيما يبدأ الثلاثاء تطبيق الإجراءات المشددة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطنة لمواجهة الفيروس.

وكانت الصحة العمانية أعلنت مؤخرا أن عدد الإصابات بلغ 24 حالة، وطالبت من المواطنين اتباع الإرشادات وإجراءات الحجر الصحي وعدم ارتياد الأماكن العامة والمزدحمة ودور العبادة.

وفي السياق تبدأ مسقط الثلاثاء تطبيق الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتشمل الإجراءات وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون، وتطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إليها بما في ذلك العمانيين وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات وإيقاف إقامة صلاة الجمعة ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

وكان الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أشاد بالطريقة التي تعاملت بها السلطنة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

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