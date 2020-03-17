عمان تحظر التجمعات في الأماكن العامة للحد من انتشار كورونا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العمانية عن شفاء 3 مرضى بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 12 شخصا، فيما يبدأ الثلاثاء تطبيق الإجراءات المشددة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطنة لمواجهة الفيروس.





وكانت الصحة العمانية أعلنت مؤخرا أن عدد الإصابات بلغ 24 حالة، وطالبت من المواطنين اتباع الإرشادات وإجراءات الحجر الصحي وعدم ارتياد الأماكن العامة والمزدحمة ودور العبادة.





وفي السياق تبدأ مسقط الثلاثاء تطبيق الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).



