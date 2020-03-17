أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

نقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 47 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بفيروس كورونا.

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، غلق الحدود البرية مع تونس، لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".