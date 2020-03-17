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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:57 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة 47 من موظفي البنتاجون بفيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
نقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 47 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بفيروس كورونا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجزائر تغلق الحدود البرية مع تونس لمنع انتشار "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، غلق الحدود البرية مع تونس، لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || عقوبات أمريكية على خليفة "البغدادي" و5 إيرانيين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة المالية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.
 
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منع انتشار كورونا فيروس كورونا عقوبات أمريكية تونس بوابة الفجر الجزائر البنتاجون البرنامج النووي

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