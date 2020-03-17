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الصحة عن كورونا: لدينا علم لا يوجد فى أي دولة بالعالم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم وصلت لـ30 مصابًا، ومعظم هذه الحالات كانت مخالطة للحالات التي اكتشفت سابقًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل، وجارٍ إجراء التحاليل الخاصة لمخالطين لهم. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة اليوم نتيجة فيروس كورونا وصلت لحالتين، احدهما إيطالية الجنسية تبلع من العمر 70 عامًا، ومصري يقارب من العمر 70 عامًا. 

ولفت إلى أن مصر من الدول الوحيدة التي لديها علم يسمى بتقصي الوبائيات، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بعزل أي مشتبه به بالإصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "نحن لا نخفي أي إجراء، ونتعامل مع هذا الحدث بشفافية كاملة".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة علم الوبائيات خالد مجاهد تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا

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