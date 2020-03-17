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"المركزي" يتيح التوسع فى اجتماعات الفيديو بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:49 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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قرر البنك المركزى المصرى، إتاحة عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف بدون حد أقصي ، وعدم اشتراط الحضور الفعلى للاجتماعات، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وأفى ضوء التعليمات الخاصة بقيام مجلس الادارة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات سنويًا، بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك، مع إمكانية مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفى أو عبر الفيديو، بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
 
وانطلاقا من حرص البنك على تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، السماح بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، مشيرًا إلى التخلى عن اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فى شأن هذه التعليمات.
"المركزي" يتيح التوسع فى اجتماعات الفيديو بسبب فيروس كورونا
"المركزي" يتيح التوسع فى اجتماعات الفيديو بسبب فيروس كورونا
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الكلمات المفتاحية

مجالس ادارات البنوك البنك المركزي الاجتماعات الفيديو

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