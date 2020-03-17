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مساعد وزير التموين: جميع السلاسل التجارية متوفر بها السلع الأساسية ولا يوجد أزمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن السلع الاستراتيجية متوافرة في منافذ البيع لمدة تكفي 9 أشهر مقبلة، مطالبا المواطنين بعدم لتكالب على شراء السلع؛ لأنه لا يوجد نقض في السلع.

وأضاف "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن مخزون الخبز يكفى لأكثر من 9 أشهر، والزيت لأكثر من 6 أشهر، بينما السكر 7 أشهر، والأرز 5 أشهر وكذلك الدواجن لأكثر من 11 شهرا، واللحوم الحية لأكثر من عامين لافتا إلى أن السلاسل التجارية الموجودة في المناطق الراقية هي من شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد مخزون السلع الأساسية آمن بالبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020.

وأضاف تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

وتابع يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، منوها أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل.

وأضاف المصيلحي أن كميات الدواجن المجمدة تكفي لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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مصر مخزون السلع رصيد السلع توافر اللحوم التكالب على الشراء اخبار

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