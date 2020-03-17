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رسمياً .. يويفا يخبر الأندية بموعد انتهاء الموسم الكروي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:46 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد أقصى لإنتهاء الدوريات الأوروبية المختلفة لهذا الموسم، والتي تم توقيفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر اليويفا انتهاء جميع الدوريات في يوم 30 يونيو المقبل، بعد أن تقرر تعليق معظم البطولات حتى مطلع أبريل المقبل.

وخرج القرار ضمن مجموعة قرارات ناتجة عن إجتماع اليويفا برابطة الأندية الأوروبية ورابطة اللاعبين المحترفين العالمية "fifpro"، تلاها اجتماع بالفيديو مع ممثلي الإتحادات الـ55 أعضاء الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أجل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 للصيف المقبل، لتقام عام 2021.

وتبعه إتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل بطولة كوبا أميركا التي كامت مقررة الصيف المقبل، لتقام عام 2021 أيضاً.

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