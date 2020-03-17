تامر أمين عن صور ضحايا كورونا المزيفة: "سيناريو الإخوان"

عقب الإعلامي تامر أمين، على صور متداولة لأشخاص يرتدون كمامات ومستلقون على الأرض، والتي يتم ترويجها على أنهم ضحايا فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الأمور لم تحدث، معقبا: "ده سيناريو وحوار وتمثيل وإخراج الإخوان المتأمرون".



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن فئة المتأمرون أخطر على مصر من فيروس كورونا، موضحا أنهم يرتدون كمامات حتى لا يتم معرفتهم، وتستهدف بث الرعب والخوف.



وحذر الإعلامي تامر أمين، من المقالات التي تنشرها جريدة "الجارديان" البريطانية عن مصر، قائلا: "احذروا الجارديان فيها سم قاتل".



وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس «كورونا» في مصر.



وقال المركز إن الصور المتداولة «غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة».



وأشار المركز الاعلامي إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

