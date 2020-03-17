Advertisements
Advertisements
Advertisements

متحدث الوزراء يكشف التفاصيل الكاملة لقرارات دعم الصناعة.. وموعد تطبيقها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:37 م
Advertisements
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
داليا الحسين
Advertisements
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة لدعم الصناعة، مشيرا إلى أنها كانت مطالب المصانع منذ فترة، معلقًا: "بالنسبة لهم يوم عيد".


وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن قرار تخفيض أسعار الطاقة كان مقررا قبل أزمة فيروس كورونا، من أجل دعم الصناعة، لكن الإسراع يعود لتداعيات كورونا، لافتا إلى أن سعر الطاقة لمصانع الحديد كان 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في سبتمبر 2019، والأن 4.5 دولار أى انخفاض إلى نصف السعر،

وأشار إلى أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع، خلال 3 لـ5 سنوات، يهدف إلى تشجيع المستثمرين على التصنيع دون تخوف من رفع أسعار الكهرباء، معربا عن أن تعود حركة الاقتصاد لطبيعتها على نهاية يونيو".

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن معدل انتشار الفيروس حتى الآن ليس مخيفًا، وهو دليل على نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وأبرز هذه القرارات:-
ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
-تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
-رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
-قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف
-خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل
ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 112022



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء اليوم خفض اسعار الغاز خفض أسعار الكهرباء تداعيات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ حوالي 3 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 11 ساعة

حوار| علي فوزي: وقعت استمارات الانتقال للأهلي.. كنت قريب من الزمالك والأحمر طلب عودة شريف

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول يقرر التخلص من نجم الفريق ويحدد مبلغ زهيد لبيعه

منذ أقل من ساعتين

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"ضريبة الدمغة" سيناريو متكرر ومخاوف من التنفيذ.. وخبراء: "تعكس ازدواجية تفكير الحكومة"

محمد معيط: العاملين بالبورصة هم الذين استبدلو ضريبة الارباح الرأسمالية بالدمغه

الأسباب الحقيقية لتأجيل طرح الشركات الحكومية فى البورصة

الحكومة تعلن عن حزمة قرارات لدعم الصناعة والبورصة

خالد الجندى: لن يمر الأسبوع المقبل إلا بالتوصل لعلاج كورونا

"الوزراء" يعلن تأجيل سداد الضريبة العقارية للمصانع والمنشآت السياحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status