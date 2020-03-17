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الدنمارك تقرر حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت السلطات الدنماركية، مساء اليوم الثلاثاء، حظرالتجمعات لأكثر من 10 أشخاص بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميتا فريدريكسن، أن بلادها ستغلق حدودها اعتبارا من ظهر يوم الأحد المقبل في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا. 

وجاء هذا القرار في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسون مساء اليوم.

لكن وزير العدل الدنماركي أوضح في تصريح نقلته وسائل الإعلام أن المواطنين يمكن لهم عبور الحدود، لكن لن يسمح للسياح والأجانب بالعبور، في حال لم يكن لهم سبب للدخول إلى البلاد.

كما قررت الدنمارك غلق حركة النقل الجوي والقطارات القادمة من خارج البلاد.

وكانت رئيسة الوزراء أعلنت، الأربعاء، أن معدل الإصابة بالفيروس في تزايد مستمر، حيث تم تسجيل 514 إصابة، مشيرة إلى وضع 1303 أشخاص قيد الحجر الصحي.
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فيروس كورونا حظر التجمعات حظر الدنمارك التجمعات

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