الذهب يستعيد مكاسبه بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





استعادت أسعار الذهب قوتها بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتحقق أول ارتفاع بعد 6 أيام من الخسائر مع استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات ائتمانية لتوفير التمويل للشركات في مواجهة فيروس كورونا.





وجاء ارتفاع المعدن النفيس رغم ارتفاع الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية اليوم، ومع صعود عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" إلى أكثر من 184 ألف حالة عالمياً.





وفي خطوة مفاجئة يوم الأحد، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 100 نقطة أساس في مسعى لتهدئة الأسواق إلا أن محاولاته باءت بالفشل، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة يومية منذ عام 1987.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن صعود الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، وارتفاع فرص العمل في المتاحة خلال يناير بعكس التوقعات.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2.4 بالمائة ليسجل 1525.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1465.60 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط و1554.30 دولار في الاتجاه الصاعد.





وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.5 بالمائة ليسجل 1537.31 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند 1465.83 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.5 بالمائة ليسجل مستوي 99.584.