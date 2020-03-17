Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب مستقبل وطن يشكل فرقًا لتعقيم المناطق المزدحمة بالمحافظات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أشاد المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن الفيروس يهدد جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه يجب أن يقف الشعب والمجتمع المدني بجانب الدولة المصرية لمواجهة الفيروس دون إثارة حالة هلع وفزع في المجتمع.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يقدم إرشادات توعوية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، موضحًا أنه يقدم للمواطنين معلومات عن مخاطره.

ونوه المستشار عصام هلال إلى أن الحزب سيقوم بتوزيع المطهرات على جميع المواطنين فى المحافظات، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم الميادين.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.

وقالت إنه يجب غسل الأيدي بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى إصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".


Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

حوار| علي فوزي: وقعت استمارات الانتقال للأهلي.. كنت قريب من الزمالك والأحمر طلب عودة شريف

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 6 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. ليفربول يقرر التخلص من نجم الفريق ويحدد مبلغ زهيد لبيعه

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status