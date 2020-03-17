حزب مستقبل وطن يشكل فرقًا لتعقيم المناطق المزدحمة بالمحافظات



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يقدم إرشادات توعوية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، موضحًا أنه يقدم للمواطنين معلومات عن مخاطره.



ونوه المستشار عصام هلال إلى أن الحزب سيقوم بتوزيع المطهرات على جميع المواطنين فى المحافظات، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم الميادين.



في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.



وقالت إنه يجب غسل الأيدي بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى إصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".







أشاد المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن الفيروس يهدد جميع دول العالم وليس مصر فقط.وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه يجب أن يقف الشعب والمجتمع المدني بجانب الدولة المصرية لمواجهة الفيروس دون إثارة حالة هلع وفزع في المجتمع.