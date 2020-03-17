حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18-3-2020 في مصر.. أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأربعاء في القاهرة والوجه البحري





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 18-3-2020 ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد في القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة.





حالة الطقس غدا الأربعاء في السواحل ووسط سيناء





تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة، تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وحركة الرياح نشطة، تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية .



حالة الطقس غدا الأربعاء في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وحركة الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





حالة الطقس غدا الأربعاء في الصعيد





يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وحركة الرياح نشطة، بينما يأتي طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد ليلًا، وحركة الرياح خفيفة إلى معتدلة.





درجات الحرارة غدا الأربعاء 18-3-2020 في مصر





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 11 20 شبين الكوم 10 19 طنطا 11 19 دمنهور 12 18 الإسكندرية 13 18 بلطيم 14 19 مطروح 12 18 السلوم 10 19 سيوة 9 19 بورسعيد 13 19 دمياط 13 19 الزقازيق 13 19 الإسماعيلية 10 20 السويس 12 18 العريش 11 20 رفح 10 19 رأس سدر 12 22 نخل 8 20 نويبع 13 22 طابا 10 19 كاترين 5 15 الطور 12 20 شرم الشيخ 15 22 الغردقة 15 23 مرسى علم 18 22 الفيوم 10 20 بني سويف 10 20 المنيا 8 20 أسيوط 7 21 سوهاج 10 22 قنا 12 23 الأقصر 13 24 أسوان 14 24 أبو سمبل 16 25 الوادي الجديد 11 23 شلاتين 21 25 أبو رماد 22 24 حلايب 22 23 رأس حدربة 23 22