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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18-3-2020 في مصر.. أمطار على هذه المناطق

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:15 م
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طقس ممطر
طقس ممطر
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حالة الطقس غدا الأربعاء في القاهرة والوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 18-3-2020 ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد في القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة.

حالة الطقس غدا الأربعاء في السواحل ووسط سيناء

تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة، تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وحركة الرياح نشطة، تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدا الأربعاء في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وحركة الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدا الأربعاء في الصعيد

يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وحركة الرياح نشطة، بينما يأتي طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد ليلًا، وحركة الرياح خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 18-3-2020 في مصر

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1120
شبين الكوم1019
طنطا1119
دمنهور1218
الإسكندرية1318
بلطيم1419
مطروح1218
السلوم1019
سيوة919
بورسعيد1319
دمياط1319
الزقازيق1319
الإسماعيلية1020
السويس1218
العريش1120
رفح1019
رأس سدر1222
نخل820
نويبع1322
طابا1019
كاترين515
الطور1220
شرم الشيخ1522
الغردقة1523
مرسى علم1822
الفيوم1020
بني سويف1020
المنيا820
أسيوط721
سوهاج1022
قنا1223
الأقصر1324
أسوان1424
أبو سمبل1625
الوادي الجديد1123
شلاتين2125
أبو رماد2224
حلايب2223
رأس حدربة2322

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 18-3-2020 في مصر.. أمطار على هذه المناطق
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