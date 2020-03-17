حوار| علي فوزي: وقعت استمارات الانتقال للأهلي.. كنت قريب من الزمالك والأحمر طلب عودة شريف

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاستغلال فترة توقف الدوري المصري والنشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، من أجل مناقشة ملف التعاقدات للموسم الجديد.





وترددت العديد من الأسماء خلال الساعات الماضية، والتي حظيت باهتمام وسائل الإعلام المختلفة، بعدما ارتبطت بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر بالانتقالات الصيفية المقبلة.





ويعتبر علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي، واحدًا من ضمن الأسماء التي ترددت بقوة، وأكدت توقيعه لصفوف المارد الأحمر.





وحرص "الفجر الرياضي" على التواصل مع اللاعب ومعرفة حقيقة مفاوضات النادي الأهلي ومصيره المستقبلي وجاء الحوار كالآتي:-





* ما رأيك في توقف النشاط الرياضي؟

- توقف النشاط لمصلحة الجماهير واللاعبين من أجل سلامتهم من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، في النهاية كرة القدم هي وسيلة ترفيهية ولا يمكن أن تكون وسيلة لتهديد الجماهير أو مساعدة على انتشار الأمراض.





* ما حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معك؟

- بالفعل هناك تواصل عن طريق وكيل أعمالي لاستطلاع الرأي حول إمكانية اللعب في القلعة الحمراء، وأبديت موافقتي على ذلك.





* متى كان أخر تواصل معك من النادي الأهلي؟

- التواصل الأخير كان من أسبوع تقريبًا، عندما أبلغني وكيلي بأن هناك اتصالات من جانب الأهلي للحصول على توقيعي، وبعد ذلك تلقيت اتصالًا مباشرًا من أحد المسؤولين أكد لي اهتمامهم بالتعاقد معي.





* كيف تسير المفاوضات حاليًا؟

- في الحقيقة المفاوضات توقفت بسبب توقف النشاط الرياضي حاليًا، ولكن تم إبلاغي أن هناك مفاضلة بيني وبين عدد من اللاعبين وفي حال تم وقع الاختيار علي، سيتم التواصل المباشر مع إدارة إنبي، للحصول على خدماتي.





* هل أبلغك إنبي بأن هناك مفاوضات من الأهلي؟

- لا لم يتم إبلاغي حتى الآن لعدم وجود تواصل رسمي كما قلت سابقًا، ولكن حصلت على وعد من الإدارة بالرحيل في حال طلب الأهلي، لأنها ستكون فرصة جيدة لارتداء القميص الأحمر.





* هل وقعت على رغبة بالانتقال للمارد الأحمر؟

- نعم وقعت على ثلاث استمارات للانتقال إلى القلعة الحمراء، ولكن كان ذلك في الموسم الماضي، وكان التوقيع مع محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي السابق، ولكن في الوقت الحالي لم يتم تجديد الرغبات.





* ماذا عن الأندية الأخرى وتحديدًا الزمالك؟

- الزمالك كان قريب من التوقيع معي مع بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم تعطيل الصفقة بسبب تمسك النادي ببقائي، بناءً على رغبة من علي ماهر المدير الفني السابق.





* هل وقعت بالفعل؟

- لا لم يحدث وأن وقعت للقلعة البيضاء، بالرغم من عقدي عدة جلسات مع أمير مرتضى مدير الكرة في الزمالك، ولكن كان لدي عقد مع إنبي يمنعني من التوقيع لأي نادي آخر.





* وماذا عن مفاوضات الجونة؟

- كنت قريب في وقت ما من الانضمام لصفوف الجونة، عندما تلقيت اتصالات من جانب نادر شوقي وكيل اللاعبين والمسؤول عن النادي الساحلي، ولكن فريقي رفض أيضًا لرغبته في إستمراري.





* متى ينتهي عقدك مع إنبي؟

- عقدي مع الفريق البترولي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهناك مفاوضات من جانب النادي لتجديد عقدي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.





* هل الخلاف بسبب المقابل المادي؟

- إطلاقًا، ليست هذه نقطة خلاف في مفاوضاتي مع إنبي للتجديد، ولكن هناك أمور أخرى تتعلق برغبتي في الرحيل عند وصول عرض جيد لي وللنادي.





* ما أسباب ابتعادك عن المنتخب؟

- أعتقد أنني كنت قريب من دخول معسكر الفراعنة المقبل، تلقيت تأكيدات من جانب الجهاز الفني، بالانضمام بناءً على قرار من حسام البدري المدير الفني، ولكن توقف النشاط الرياضي، حال دون استكمالها.





* هل تتوقع عودة محمد شريف للأهلي؟

- هو ليس توقع بل يقين أن شريف سيعود لتمثيل المارد الأحمر بالموسم المقبل مجددًا، اللاعب يتلقى العديد من الاتصالات للتأكيد على عودته وعدم تجديد إعارته.