أبو السعود الإبياري الجبل المضحك موليير الشرق وجوكر الأفلام.. معلومات لا تعرفها عن صاحب القلم الساحر

يحل اليوم 17 من مارس ذكرى وفاة رجل قدر على إسعاد الملايين على مدار قرن من الزمان، قدم بقلمه الساحر شلالات من الروايات المسرحية والقصص والسيناريوهات السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكلمات الأغانى،بالإضافة إلى عمله بالصحافة.

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ونبرز لكم من خلال هذا التقرير بوابة "الفجر الفني" معلومات عن جوكر الأفلام الأستاذ الكبير أبو السعود الإبياري



1- اسمه بالكامل أبو السعود أحمد خليل الإبياري، ولد 9 نوفمبر 1910 بحي باب الشعرية بالقاهرة.



2- كتب أبو السعود الإبياري الزجل وهو طفل في مجلة (الأولاد) وأعجب بالكاتب الكبير بديع خيري كزجال ومؤلف مسرحي.



3- كان أول مونولوج يكتبه أبو السعود الإبياري، هو "بوريه من الستات" للمونولوجست سيد سليمان، وحقق نجاحًا كبيرًا.



4- كتب إسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصابني، واستمد كتاباته المنفردة من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي.



5- كتب للسينما الأفلام الكوميديا لإسماعيل يس، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش.



6- من أفلامه الشهيرة: الزوجة 13، الزوجة السابعة، أنت حبيبي، تعالى سلم، نشالة هانم، عفريتة هانم، صغيرة على الحب،جناب السفير، هارب من الزواج، شباب مجنون جدًا، سر طاقية الإخفاء، سكر هانم، المليونير، حواء والقرد، البحث عن فضيحة.



7- كون ثنائيًا فنيًا شهيرًا مع الفنان الكبير إسماعيل يس، وأسس معه فرقة إسماعيل يس المسرحية والتي ألف من خلالها أكثر من 65 مسرحية.



8- ومن جمل حواراته الشهيرة: "يا صفايح السمنة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، يا حلو يا لوز من فيلم لو كنت غني لعبد الفتاح القصري وبشارة واكيم - هيا بنا هيا بنا لنستحم كلنا من فيلم ليالي الحب لعبد الحليم حافظ – دة أنا جنب منك أبقى مارلين مونرو من فيلم سكر هانم لعبد المنعم إبراهيم – عفركوش ابن برطكوش من الجن الأخضر من فيلم الفانوس السحري لإسماعيل يس".



9- ألف لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، عدة أفلام تعتبر من أروع أفلام السينما المصرية مثل: "اليتيمتين – ست البيت - ظلموني الناس - أخلاق للبيع".



10- هو من اكتشف الفنانة لبلبة وهو من أطلق عليها هذا الاسم الفني حيث كانت شقية وسريعة البديهة وهي صغيرة، وهو أيضًا من أعطى أول بطولة لعادل إمام، وميرفت أمين، في حياتهم الفنية من خلال فيلم "البحث عن فضيحة".



11- وقدم عدد كبير من الأغاني الشهيرة والذي تعدى الثلاثمائة أغنية ومنها: "يا نجف بنور يا سيد العرسان لعبد العزيز محمود، يا وله يا وله لعبد الغني السيد، البوسطجية اشتكوا لرجاء عبده، تاكسي الغرام لعبد العزيز محمود، واحد إتنين لشادية،استعراض العقلاء لإسماعيل يس، عاوز أروَّح لسعاد مكاوي واسماعيل يس، سلم علَّي لليلى مراد، لقيته وهويته لشادية، يا عوازل فلفلوا لفريد الأطرش، قلبي دليلي لليلى مراد، الحب له أيام لمحمد فوزي وشادية، العدس الليلة ليلة عيده لنعيمة عاكف، يا رايحين للنبي الغالي لليلى مراد، معانا ريال لفيروز، قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى لسعاد مكاوي، يا حسن يا خولي الجنينة لشادية، فستان الزفاف والطرحة لشادية، إحنا التلاتة سكر نباتة للثلاثي شادية وإسماعيل يس وشكوكو".



12- عمل أبو السعود الإبياري بالصحافة في الخمسينيات فكان يكتب بمجلة "الكواكب" أسبوعيًا ومجلة "أهل الفن" تحت عنوان "يوميات أبو السعود الإبياري".



13- لُقِّب بعدة ألقاب منها "موليير الشرق" و"أستاذ الكوميديا" و"النهر المتدفق" و"جوكر الأفلام" و"منجم الذهب" و"الجبل الضاحك"، وأصبح أبو السعود الإبياري أكبر مؤلف له عدد من أفلام السينما المصرية، حيث ألف أبو السعود الإبياري أكثر من 500 فيلم أي يعادل 17% من تاريخ السينما المصرية.



14- تزوج ولديه ثلاث من الأبناء مجدي، أحمد، يسري، يعمل كل من أحمد ومجدي في مجال التأليف والإنتاج الفني، والإخراج.



15- رحل عن دنيانا الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، في 17 مارس 1969 تاركًا ارثًا كبيرًا من الأفلام والأإاني والجمل التي يتذكرها الجمهور حتى اللحظة.



16- تناولت الدراما التليفزيونية شخصية ابو السعود الإبياري داخل مسلسل "أبو ضحكة جنان" والذي قدم قصة حياة الفنان الكوميدي المصري إسماعيل يس، وقد قام بأداء شخصية الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، الفنان صلاح عبد الله.



