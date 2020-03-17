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نجيب ساويرس: "مش هنوقف حياتنا عشان كورونا.. فين إيماننا بربنا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:16 م
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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
كـسـاب أحـمـد
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قال نجيب ساويرس، رجل الاعمال، إن فيروس كورونا أدى لنشر حالة من الكآبة بين البشر، ولا يجب أن نستسلم لهذه الكآبة، لأن الحياة ستستمر، معقبًا: "الأخبار كلها دلوقتي زي الزفت".

وشدد "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، على ضرورة التمتع بالحياة، رغم انتشار فيروس كورونا، معقبًا:" لازم نكون مبسوطين، وفي الآخر اللي ربنا عايزه هيحصل، فين إيمانا بربنا، مش هنوقف الحياة عشان خايفين من الفيروس".

ولفت إلى أن الكثير من أصدقائه في ايطاليا أصيبوا بفيروس كورونا، وتماثلوا للشفاء بعد الجلوس في السرير بـ12 يومًا، لافتًا إلى أن الفيروس يمثل خطر كبير على كبار السن، معقبا ساخرًا: "كبار السن اللي أنا مش منهم طبعًا".


وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

نجيب ساويرس تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة احترازي

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