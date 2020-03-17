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طوارئ في الدقهلية واجتماعات متواصله للقيادات الأمنية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:14 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا مع القيادات الأمنية والتنفيذية لتشديد وتوسيع الاجراءلت الاحترازية لمجايهة فيروس كورونا. 


وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم دور المجتمع المدنى مع اجهزة المحافظة فى توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالاسعار المناسبة مشيرا الى انه سيتم عقد لقاء موسع للغرفة التجارية المستثمرين والتجار لدعم جهود المحافظة واجهزتها التنفيذية فى عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير والسلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة.


وشدد مختار على استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات ومحلات الاغذية لمواجهة المغالاه فى الاسعار تخفيفا للعبئ عن المواطنين، وايضا المتابعه لحظر تواجد الشيشة بالكافيتريات والمقاهى وتعليق انشطة المراكز التعليميةوالسناتر بنطاق المحافظة وإتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجان بمشاركة الصحة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتكثيف حملات التوعية للمواطنين فى كافة المواقع بنطاق المحافظة.


كما كلف المحافظ الفريق المعاون للقيام بمتابعة اعمال فرق التطهير التى تتم للمنشآت والمبانى الحكومية وأماكن التجمعات وعرض تقارير اولا بأول وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد المحافظ على تضافر كافة الجهود من أجل التصدى والوقاية من الفيروس.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتور القيادات الأمنية اللواء حسام سيف النصر رئيس المخابرات العامه لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، واللواء اسامه حامد رئيس هيئه الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد تامر نصار المستشار العسكرى للمحافظة.


كما حضر الاجتماع الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ومديرى مديريات الخدمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين،والمهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وممثلى المجتمع المدني.

يذكر أن محافظة الدقهلية سجلت حالتين وفاة ضحايا فيروس كورونا وتخضع أكثر من 30 أسرة للعزل الذاتي. 
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