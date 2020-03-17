"إصلاح المحامين": عاشور ورجاله يتعمدون عرقلة إعلان النتيجة

قال المحامي إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن سامح عاشور المرشح الخاسر في الانتخابات لا يريد أن يستسلم ويحاول إفساد العملية الانتخابية.



وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر النقابة العامة أن عاشور أحضر مجموعة من البلطجية صباح اليوم، حاولوا إعاقة دخول أوراق الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، وافتعلوا مشكلة كبيرة، إلا أن الأمن تدخل.



وتابع " اكتشفنا من خلال اللجنة المشرفة، أن "ما وصل من الإسكندرية هو بطاقات التصويت، وأن أصول محاضر الفرز لم تصل وأن موظف في النقابة، استلم محاضر الفرز لتوصيلها إلى اللجنة، حيث اختفى الموظف ومعه الأوراق لتعطيل إعلان النتيجة".



وأشار "سعودي" إلى أن هناك محاولة لإفساد العملية الانتخابية برمتها من قبل سامح عاشور، فهو لا يهمه إلا المحافظة على منصبه بأي ثمن.



وتابع "نثق بشكل كامل في اللجنة المشرفة على الانتخابات إلا أننا لا نثق في عاشور ورجاله، وهناك العديد من التساؤلات بشأن تأخر وصول احراز اللجان القريبة للتلاعب فيها".



وأكد المتحدث بإسم قائمة الإصلاح النقابي أن رجائي عطية فائز بفارق 9 آلاف صوت، مشيرا إلى وجود تعمد لتأجيل إعلان النتيجة من قبل سامح عاشور، لترتيب الأوراق والتغطية على جرائمه ـ حسب قوله.



وعقدت النقابة العامة للمحامين، الأحد الماضي الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.



وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

