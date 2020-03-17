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خبير: رد فعل البورصة المصرية سيكشف مميزات القرارات الحكومة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:04 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
داليا الحسين
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علق محسن عادل، خبير الاقتصاد والاستثمار، على قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا" قائلًا: قرارات تحرك المياه الراكدة، وخطوة إيجابية"، مشيرُا إلى أن الدولة تقوم بالتوازن بين أشياء كثيرة لمواجهة فيروس كورونا الذى يهدد اقتصاد العالم.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن رد فعل البورصة المصرية سيكشف مميزات القرارات الحكومة، متوقعا أن يكون هناك قرارات جديدة للبورصة الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانهيار الذي تشهده البورصات العالمية لم يشهده التاريخ من قبل، موضحًا أن الخسائر على مستوى البورصات العالمية وصلت ما بين 18 لـ 20 تريليون دولار وفقا للتقارير غير الرسمية".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وأبرز هذه القرارات:-
ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
-تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
-رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
-قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف
-خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل
ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 112022
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء دعم البورصة القرارات الحكومية البورصة المصرية

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