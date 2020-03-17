حنان مطاوع تنشر صورة مع عائلتها عبر "إنستجرام"

مة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها مع زوجها ووالدتها "الفنانة سهير المرشدي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".ظهرت" حنان" تتوسط زوجها ووالدتها وكانت ترتدي فستان سوارية نبيتي وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة وميكب رقيق على الجانب الآخر كانت والدتها الفنانة" سهير "ترتدي فستان أسود.قامت "مطاوع" بالتعليق علي البوست بروح من الحب وقالت :أهم وأحب الناس لقلبي أمي وزوجي وإبنتي يااااارب باركلي فيهم وإحفظهم وابعد عنهم أي شر، واحفظ بلدي مصر وشعبها وكل بلاد العرب وكل خلقك اجمعينأعجب بالصورة الكثير من الجمهور ومعجبيها وقاموا بالتعليق، كالتالي "ربنا يخليهملك، كلهم حلوين، ماشاء الله قمر، ربنا يخليكي لأسرتك ولبنوتك القمراية وما يحرمكوش من بعض أبداً.يشار إلي أنها شاركت مؤخراً في مسلسل بيت القبايل وهو من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، هاجر الشرنوبي وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح وهو من ضمن فئة المسلسلات ال45 حلقة.وتدور قصة المسلسل حول المزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العا