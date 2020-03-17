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الأردن يقر العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:51 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت السلطات الأردنية، مساء الثلاثاء، العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن الأردن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 33 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالات الأربعة الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا مصابين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحتى مساء أمس الإثنين، كانت هناك 29 حالة في الأردن، بحسب الناطق باسم ملف كورونا في الحكومة، بينهم 6 سياح فرنسيين وعراقية.


وقرر مجلس الوزراء الأردني اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف طباعة الصحف الورقية وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، كونهما يساهمان في نقل العدوى.

ونقل التلفزيون الأردني عن مجلس الوزراء قراره بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

وطالب المجلس المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.


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كورونا قانون الدفاع اليو العمل الصحة الأردنية الأردن احترازي

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