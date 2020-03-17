الأردن يقر العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الأردن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 33 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية.





وقالت الوزارة في بيان إن الحالات الأربعة الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا مصابين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وحتى مساء أمس الإثنين، كانت هناك 29 حالة في الأردن، بحسب الناطق باسم ملف كورونا في الحكومة، بينهم 6 سياح فرنسيين وعراقية.