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كارتيرون يرسم ترتيب حراس الزمالك
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:53 م
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هاني عصام
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قائمة ترتيب حراسه في الفترة المقبلة بعد عودة محمود عبد الرحيم جنش للمشاركة.
ويتواجد في حراسة المرمى حاليًا كل من محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد ومحمد صبحي.
ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له في محمود عبد الرحيم جنش عن محمد عواد في قائمة ترتيب حراس الفريق خلال الموسم المقبل ويرى أن جنش أكثر هدوءًا وثقة من عواد وهو ما يحتاجه في الفريق.
ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن عن موعد عودة النشاط بعد قرار التعليق بسبب فيروس الكورونا.
ويتواجد في حراسة المرمى حاليًا كل من محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد ومحمد صبحي.
ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له في محمود عبد الرحيم جنش عن محمد عواد في قائمة ترتيب حراس الفريق خلال الموسم المقبل ويرى أن جنش أكثر هدوءًا وثقة من عواد وهو ما يحتاجه في الفريق.
ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن عن موعد عودة النشاط بعد قرار التعليق بسبب فيروس الكورونا.
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