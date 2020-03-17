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تزامنًا مع عيد الأم.. محمد نور يطرح أغنية "أمي" من فيلم "ورقة جمعية"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:28 م
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ممحمد نور
ممحمد نور
مصطفى فكيه
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تزامنا مع عيد الأم طرح المطرب محمد نور أغنية "أمي" من فيلم "ورق جمعية" المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي وهى من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.

وتدور أحداث فيلم "ورقة جمعية" داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

من ناحية أخرى محمد نور هو أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره في مدينة إبيزا الإسبانية.

ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و" كترت حكاياتي"، و" يلا نرقص"، و" بتحبي نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

وتم التعاون في الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هاني رجب، جمال الخولي، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامي جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدي.

ويعتبر فريق واما واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين: نادر حمدي، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامي.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسي والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عيني" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".

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الكلمات المفتاحية

محمد نور فيلم ورقة جمعية عيد الام اليو

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