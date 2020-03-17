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الصحة عن دفن جثامين ضحايا كورونا: نراعي البعد الإنساني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:49 م
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 196 مصابا، وحالتي وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن 34 حالة تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية، منوها بأن الـ 30 حالة الإصابة الجديدة جميعهم من المخالطين للحالات التي ظهرت إيجابية للفيروس.

وأوضح أن وزيرة الصحة وجهت باتخاذ إجراءات وقائية مشددة في محافظات المنيا والدقهلية ودمياط، حيث تم عزل 300 أسرة في الدقهلية، فضلا عن عزل أسر جديدة اليوم ذاتيا، مضيفا أنهم يعطون الإجراءات الواجب إتباعها للأسر التي يتم عزلها في منزلها.

وأضاف أن القوات المسلحة تتحمل جزء كبير من مسئولية تعقيم المنشآت، منوها بأنه تم 4 مستشفيات فقط للعزل حتى الآن.

وعن طريقة دفن المتوفيين من مصابي كورونا، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كافة الإجراءات الوقائية يتم اتخاذها، مشيرا إلى أن الدولة تراعي البعد الإنساني جدا، ويكون هناك تواصل مع أسر المصابين، فضلا عن التواصل مع أسر المتوفي.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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