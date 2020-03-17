Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأقصر تبدأ تنفيذ خطة التقصي الوبائي لمواجهة كورونا بالمحافظة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
عقدت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكى ومديرى الفنادق العائمة والثابتة، فى ضوء التكليفات الواردة للمحافظات السياحية من وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

ترأس الاجتماع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة ووالدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تناول الاجتماع خطة التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التى تم رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية والغير حكومية بالمحافظة.

ونوه محافظ الأقصر إلى عدم أستقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة أى سائح للمحافظة، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والأبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم، كما أكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على ألغاء تقديم الشيشة بجميع المقاهى والكافتيريات السياحية بالمحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى مصر تطهير المنشات الاقصر اخبار احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول يقرر التخلص من نجم الفريق ويحدد مبلغ زهيد لبيعه

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 10 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحية تزور الأقصر لمناقشة مشكلات القطاع السياحي (صور)

رئيس الوزراء يستعرض تقرير وزيرة الصحة حول إصابات كورونا بـ 3 دول بعد عودتها من مصر

11 إجراءا حكوميا لمواجهة كورونا في الأماكن السياحية

1000 جهاز "إنفرا ريد" لمواجهة "كورونا" في المنشآت الفندقية

أحدها بشأن الأقصر وأسوان.. 3 تحركات عاجلة لوزارة السياحة والآثار بشأن كورونا

محافظ البحر الأحمر: منع العاملين بالسياحة من المغادرة لمدة 14 يومًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status