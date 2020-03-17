الأقصر تبدأ تنفيذ خطة التقصي الوبائي لمواجهة كورونا بالمحافظة

عقدت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكى ومديرى الفنادق العائمة والثابتة، فى ضوء التكليفات الواردة للمحافظات السياحية من وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا العالمي.



ترأس الاجتماع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة ووالدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



تناول الاجتماع خطة التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التى تم رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية والغير حكومية بالمحافظة.



ونوه محافظ الأقصر إلى عدم أستقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة أى سائح للمحافظة، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والأبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم، كما أكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على ألغاء تقديم الشيشة بجميع المقاهى والكافتيريات السياحية بالمحافظة.



