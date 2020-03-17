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"إينرجي" تحذر موظفيها من التواجد خارج منازلهم وتطلق "ابلكيشن" لتتبع أماكن تواجدهم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:37 م
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إينرجي
إينرجي
أحمد رمضان متولي
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قررت إدارة إذاعة "إينرجي"، وترددها 92.1، تطبيق نظام جديد على موظفيها العاملين في الإذاعة، وذلك بإتباع آلية العمل عن بعد وممارسة وظائفهم بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

 

شددت إذاعة إينرجي، على أن العمل من المنزل ليس للترفيه أو أجازة، لكنها إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار مرض كورونا، حيث سيُجرى تتبع دوري يوميا على كل الموظفين للتأكد من بقائهم في منازلهم وعدم خروجهم لتطبيق الحجر الصحي الفعال لضمان الوقاية للجميع.

 

اتفق العاملين بالإذاعة على تصميم تطبيق جديد "أبليكيشن"، لمتابعة جميع العاملين لديها من المنازل أثناء فترة الإجازة، ومعرفة أماكن تواجدهم من المنزل أم مكان آخر، وذلك حفاظا على حياتهم وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة وتوجهات الدولة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وأكدت عايدة سعودي رئيس الإذاعة، على فرض عقوبات لكل من يخالف تعليمات الحجر الصحي الطوعي لموظفيها، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف وجوده في مكان خلاف المنزل سيتم خصم 50% من مرتبه، وذلك في حمله جديد من قبل العاملين بالمحطة تحمل عنوان:"دي مش أجازة دي وقاية".

 

طبقت إذاعة "إينرجي" من قبل الحجر الصحي على أحد مذيعيها، وهو صبري زكي، مقدم برنامج "قول ياكبير"، الذي عاد مؤخرًا من رحلته في دولة البرازيل، وأعلن المذيع في فيديو نشرته الإذاعة غيابه عن البرنامج لمدة أسبوعين فترة حضانة الفيروس حتى يتم التأكد من عدم إصابته كإجراء احترازي.

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