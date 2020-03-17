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موعد مباراة الزمالك الإفريقية القادمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


الزمالك كان قد حقق الفوز ذهابًا أمام الترجي في القاهرة بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وفي مباراة الإياب حقق الترجي التونسي الفوز بهدف دون رد على أرضه وبين جماهيره، ليتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي.


بينما استطاع الرجاء المغربي من الفوز ذهابًا أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين، وفي الإياب خسر بهدف نظيف.


ويقام لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم الأول من شهر مايو، فيما يقام الإياب يوم الثامن من الشهر ذاته.

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