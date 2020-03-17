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البورصات الأوروبية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:31 م
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مؤشر فوتسي
مؤشر فوتسي
وكالات
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واصلت البورصات الأوروبية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة لترتفع بالختام بدعم من صعود البورصة الأمريكية وسط إعلان وزير الخزانة ستيفن منوشين خطة لمساعدة المواطنين على مواجهة كورونا مع العديد من الإجراءات التحفيزية على نطاق أوسع.

وفي الجبهة الاقتصادية، شهدت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا تراجعاً بأكبر وتيرة على الإطلاق وسط المخاوف الناجمة عن انتشار وباء "كورونا".

وقلص قطاع السفر والترفيه خسائره إلى 6 بالمائة بعد أن تجاوزت 10 بالمائة مع استمرار عمليات الإغلاق في تعطيل نشاط الشركات في هذا المجال.

وتستمر عمليات الإغلاق داخل أوروبا بسبب فيروس كورونا في السيطرة على العناوين الرئيسية، مع بقاء إيطاليا وإسبانيا كأكثر الدول تضرراً ووسط زيادة ملحوظة في فرنسا وألمانيا مؤخراً.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب شعبه بالبقاء في المنازل لمدة 14 يوماً، أن الاتحاد الأوروبي قد يغلق الحدود الخارجية اليوم.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" مسجلاً 291.07 نقطة بارتفاع 2.3 بالمائة، بعد أن سجل مكاسب تصل إلى 4 بالمائة في بداية الجلسة قبل أن يتحول للخسائر ثم العودة إلى النطاق الأخضر مجدداً.

وزاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 2.8 بالمائة مسجلاً 5294.9 نقطة، في حين صعد مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي  بنحو 2.3 بالمائة إلى 15314.7 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 8939.1 نقطة كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 3991.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:16 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1.8 بالمائة مسجلاً 1.0977 دولار.
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الكلمات المفتاحية

فيروسات كورونا الخزانة الأمريكية الاجراءات التحفيزية

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