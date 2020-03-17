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تفاصيل تسمم غذائي بسم فئران لفتاه بالدقهلية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:33 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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لقيت فتاه في العقد الاول من عمرها مصرعها بتسمم غذائي اثر تناول سم فئران ولفظت انفاسها عقب وصولها مستشفى نبروه المركزى بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول فتاة فى العقد الثانى من عمرها مصابة بحالة إعياء شديدة بإدعاء تناول مادة سامة لمستشفى نبروه العام وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نبروه، وبالفحص تبين إصابة مريم محمود رزق 15 سنة ومقيمة نبروه بتسمم على إثر تناولها سم فئران.

وأكد مصدر طبي تقديم الرعاية الطبية لها وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.
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