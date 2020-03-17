Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تتخذ إجراء ضد صحفيين أمريكيين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قررت السلطات الصينية، مساء اليوم الثلاثاء، سحب تراخيص العديد من الصحفيين الأمريكيين.

ويذكر أن عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير عن "اعتراضات أمريكية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلا من بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أمريكية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة".


 وأضاف البيان: "شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".

 
وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأمريكي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين.

وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية امس الاثنين.

وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا صحفيين اليو الصين اجراءات أمريكيين

أخبار تهمك

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رمضان صبحي مسلسل أزمات لا ينتهي في الأهلي

منذ نصف ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ أقل من ساعتين

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعة و نصف

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status