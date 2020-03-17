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محافظ المنيا: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:32 م
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اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع حالات الاشتباه التي تم اكتشافها بالمحافظة تم نقلها للعزل بالحجر الصحي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضح "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه تم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيًا وعبر الهاتف والتي كان يتم استقبالها من المواطنين بشكل أسبوعي وإغلاق كافة الأسواق الأسبوعية في كافة المراكز ومنع التجمعات في النوادي وقصور الثقافة والحفلات.

وتابع محافظ المنيا، أنه تم إغلاق 173 مركز دروس خصوصية بالمحافظة وهناك قرار بتخفيض عدد العاملين بكافة المصالح الحكومية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء لتخفيف أي تجمعات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات تخفيض العاملين المنيا المصالح الحكوميه الأسواق الأسبوعية

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