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إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:32 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شهدت مكاتب مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، اقبالًا كثيفًا من قبل الأجانب المتواجدين بالمحافظة للسياحة، وذلك لحجز تذاكر المغادرة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق حركة الطيران في البلاد اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي فيروس “كورونا المستجد”.

وبدأت غرفة الشركات السياحية، إجراءات مغادرة الوفود السياحية المتواجدة فى الأقصر، حيث تم التنسيق مع مصر للطيران وشركات الطيران المختلفة لتوفير رحلات مغادرة.

كما تم تشكيل لجنة من قبل شركة مصر للطيران للتنسيق مع الشركات، لقيام الشركات بالإبلاغ عن الوفد السياحى وعدده والجنسيات لترتيب عملية المغادرة.
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
إقبال كبير على مكاتب حجز تذاكر الطيران من الأجانب لمغادرة الأقصر (صور)
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