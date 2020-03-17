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نشأت الديهي: الإخوان يسعوا لاستغلال كورونا للإفراج عن عناصرهم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حملة يقودها إعلامي الإخوان للإفراج عن عناصرهم المجرمين الذين يصفوهم بالسجناء.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أهالي معتز مطر وحمزة زوبع، متواجدين في مصر وهم غير مهتمين بصحتهم بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنهم مهتمين بالأجندة التي يعملوا من أجلها ويطالبوا بالإفراج عن الإخوان المحبوسين. 

وتابع، أن هناك حقوقيون يطالبون منظمات دولية بالضغط على مصر للإفراج عن السجناء، مشيرًا إلى أن الإخوان يصطادوا في الماء العكر، ويحاولوا استغلال أزمة كورونا للمطالبة بالإفراج عن عناصرهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعلم جيدًا ما تقوم بها، وتعلم مصلحة المواطن المصري بشكل عام، ومصلحة السجون تقوم بواجباتها تجاه السجناء على أكمل وجه، والسجون المصرية مفتوحة للجميع لمن يريد أن يراها، معقبًا: "إيه الخيبة دي، الإخوان وصلوا لأسفل سافلين بممارسة رخص سياسي غير مسبوق".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فى مصر صحة عالمية اخبار احترازي

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