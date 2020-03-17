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شاهد.. آراء الشارع المصري في إجراءات الدولة تجاه كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:27 م
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داليا الحسين
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أذاع محمد كشك، تقريرا ميدانيا، حول أراء المواطنين والمواطنات في القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وردود أفعال المصريين حول التكالب والتزاحم في الصيدليات والسلاسل التجارية بشراء السلع الاستهلاكية بكثافة.

وكشف التقرير- الذي بثه ببرنامج "فجر مصر"، المذاع على قناة "الفجر"- عن رأى الشارع المصري في القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الوباء العالمي في مصر، حيث وصفه البعض أنها قرارات جيدة للغاية خاصة في الوقت الراهن، وعلى الشعب مساعدة الحكومة في تطبيقها.

ويرى أحد المواطنين أن القرارات تدل على حرص الحكومة المصرية على صحة المواطن سواء أطفال أو كبار بينما قال آخر إنها قرارات ممتازة ولكن يجب علينا أن نتقى الله في حياتنا ليحفظنا.

في حين، انتقد مواطن آخر تكالب المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية؛ لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بينما أكد أخر أن وزارة الصحة تقوم بواجبها في حماية المصرين وعلي الشعب مساعدتها في تطبيق إجراءات الوقاية.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يجب غسل الأيدي بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى إصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة الشعور بضيق فى التنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335 كما يجب تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه فى إصابتها مع ضرورة تناول طعام مقوى للمناعة مثل العسل الأبيض وعصير البرتقال بالجزر والخضروات والفواكه الطازجة.

ووجهت وزارة الصحة المواطنين؛ للاستفسار عن أى معلومات متعلقة بمرض كورونا يرجى الاتصال على الخط الساخن 105 و15335.

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وردود أفعال المصريين حول كورونا منع انتشار كورونا مكافحة فيروس كورونا محمد كشك التكالب على الشراء

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