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سعد الصغير يستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "ولاد امبابة"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:26 م
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سعد الصغير
سعد الصغير
مصطفى فكيه
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يواصل اليوم المطرب سعد الصغير تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات في شبرامنت بالهرم بعد موجة البرد الشديدة والأمطار التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.

والمسلسل من بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم فريدة سيف النصر وسمير غانم وأحمد شيبة ولطفى لبيب وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، ومراد فكرى ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي وبرلنتي فؤاد، ومطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل.

ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب مع "فريدة" التي تجسدها الفنانة يسرا المسعودي من أسرة غنيه داخل أحدث العمل.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخرًا في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصري وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة في مشواره الفني خاصة أنه قليل في أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك في عمل مسرحي في العراق ومشاركته في أحد عروض مسرح مصر.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن "ليالي المحروسة"، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.

وفي سياق منفصل علق المطرب سعد الصغير على قرار منع ووقف أغاني المهرجانات الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر مؤخرًا، قائلًا: أتمني أن تتراجع في هذا القرار لأنه خراب بيوت بالنسبة لهؤلاء سواء المطربين كسبرة وحنجرة أو حمو بيكا الذي لايعلم مدي تاريخك الفني وأنك قامة كبيرة وغيرهم من المطربين.
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