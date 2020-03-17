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"من كواليس مسلسل الاختيار".. هكذا أطل أحمد العوضي على جمهوره

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:00 م
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احمد العوضي
احمد العوضي
روان هيثم
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الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "العوضي" في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" مرتديا بنطال من اللون الجينز وبلوفر من اللون الرصاصي وفوقه جاكتا من اللون الكحلي.

وكتب ''العوضي" على هذه الصورة قائلا: الاختيار.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا نجم ايه الجمال ده، منتظرين المسلسل ده وبشدة اكيد هيبقا تحفة عشان انت فيه.

وفي سياق أخر تصدر كل من العوضي، وياسمين عبدالعزيز، تريند موقع البحث الشهير "جوجل".

وتسائل الجمهور عن فارق العمر بينها وبين أحمد العوضي، وذلك بعد هجوم الجمهور على شقيقها وائل عبدالعزيز لتشهيره بها، وبعد إعلانها قصة حبها مع "أحمد العوضي".

وقد أتضح ان فارق السن بينهما 7سنوات فياسمين من مواليد 16 يناير 1980، والعوضي من مواليد 1987.

وقدم "العوضي" العديد من الأعمال الفنية منها ارض جو، كلبش، مليكة، الميزان، بدل فاقد، هروب اضطراري، الاختيار.

وحصل ''العوضي" على عدة جوائز منها تكريما من دفعة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عام 2014 عن دوره في مسلسل الميزان.
من كواليس مسلسل الاختيار.. هكذا أطل أحمد العوضي على جمهوره
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