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مفاجأة.. ليفربول يقرر التخلص من نجم الفريق ويحدد مبلغ زهيد لبيعه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:23 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قرر نادي ليفربول الإنجليزي التخلص من واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول يقرر بيع لوفرين

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول قرر التخلص من الكرواتي ديان لوفرين مدافع الفريق وبيعه في الصيف القادم.

وذكرت التقارير أن نادي ليفربول يريد بيع لوفرين في نهاية الموسم الجاري بسبب تقدمه في السن وعدم إستفادة النادي منه هذا الموسم بالاضافه إلى تراجع مستواه.

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي ليفربول يرغب في الحصول على مبلغ 14 مليون جنية إسترليني فقط من أي نادي يرغب في ضم ديان لوفرين صاحب الـ30 عام في الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة قوية بين كبار أوروبا لضم لوفرين

وأشارت التقارير إلى أن هناك منافسة قوية بين كبار أوروبا لضم لوفرين في الصيف القادم حيث توجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي أرسنال ونادي توتنهام الإنجليزيان ونادي لاتسيو الإيطالي.

مشاركات ديان لوفرين مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ديان لوفرين في 13 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف آخر.
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