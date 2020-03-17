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ترامب يؤكد.. الصين هي مصدر فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:02 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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كذب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معلومات الصين بأن الجيش الأمريكي هو من وضع الفيروس في الصين، مؤكدا بأن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة.


ويذكر أن قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.


 ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر"، قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

واستدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الصيني في الولايات المتحدة، للاحتجاج على تعليقات لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال فيها إن الجيش الأمريكي ربما يكون قد نقل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مدينة ووهان الصينية.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد أن كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان على تويتر، يقول باللغة الإنجليزية : "متى ينتهي المرض من الولايات المتحدة؟ كم عدد الأشخاص المصابين؟ ما أسماء المستشفيات (التي يعالج فيها المصابون)؟ إن من الممكن أن يكون الجيش الأمريكي هو الذي جاء بالوباء إلى ووهان. كوني شفافة! أعلني بياناتك! الولايات المتحدة مدينة لنا بتفسير".




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مصدر فيروس كورونا دونالد ترامب اليو الصين الجيش الامريكي

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