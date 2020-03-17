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الوفد يطلق حملة "تعقيم" للمدارس ودور الأيتام لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:19 م
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أمل رمزي
أمل رمزي
دينا إبراهيم
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أطلقت اللجنة النوعية للسياحة برئاسة أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، حملة «تعقيم» بالتنسيق مع حملة «إغاثة» تستهدف المدارس، ودور الأيتام والمسنين، والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة، لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب.

وأكدت «رمزي» على أهمية تضافر الجهود من خلال العمل التطوعي لمساندة الدولة المصرية، في وقت الأزمات خاصة في ظل ما تتعرض له مصر والعالم هذه الأيام من انتشار فيروس كرونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء جانح، يهدد العالم أجمع.

وأضافت «رمزي» أن تعليمات وتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة واضحة وصريحة منذ بداية الأزمة بأن الوفد ومؤسساته ولجانه على قلب رجل واحد داعما ومساندا للوطن والمواطنين، لافتة إلى أن الوفد قام بتشكيل لجنة طوارئ تضم خيرة الأطباء المتخصصين والمهنيين تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة لمتابعة الأحداث ومجريات الأمور.

وقالت «رمزي» إن حملة «تعقيم» سوف تستمر في عملها خلال الأيام المقبلة من محافظة إلى أخرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وحتى نهاية الأزمة.

وناشدت «رمزي» المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن الازدحام والامتثال لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن والبعد عن الاستماع إلي الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

كان قد أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الإثنين، حملة إغاثة لمواجهة فيروس كورونا في محافظات مصر برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، حملة "إغاثة"، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.

وقامت الحملة بإعداد وتجهيز عدد من الحقائب التي تشمل برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: (الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى)، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.
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وسائل التعقيم منع انتشار كورونا كورونا فى مصر تعقيم المدارس

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