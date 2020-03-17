رمضان صبحي مسلسل أزمات لا ينتهي في الأهلي

أصبح رمضان صبحي قصة مسلسل أزمات داخل جدران النادي الأهلي ولاسيما مشاجرته الأخيرة مع المهاجم السنغالي أليو بادجي خلال تمرين الأحمر الأخير.





مشاجرة رمضان صبحي مع أليو بادجي في مران الأهلي

وكان رمضان صبحي قد دخل في اشتباك عنيف مع زميله السنغالي أليو بادجي خلال مران الأهلي الأخير بسبب ظهور الأخير بمستوى سئ في تقسيمة التدريب لينشب اشتباك عنيف بين الثنائي قبل أن يفصل بينهما سيد عبد الحفيظ الذي صرح بتوقيع عقوبة مالية كبيرة بناءاً على تعليمات السويسري رنيه فايلر الذي انتقد الاعبين.





أزمات رمضان صبحي داخل الأهلي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مسلسل أزمات رمضان صبحي داخل النادي الأهلي عقب مشاجرته الأخيرة مع زميله السنغالي أليو بادجي في مران الأحمر الأخير ، حيث جاء مشكلات الجناح المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي كالتالي:-





1- تمارض مباراة بيراميدز بسبب المستحقات

تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع لاعبه السابق رمضان صبحي على سبيل الإعارة قادماً من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي بدءا من يناير موسم 2019 ليفجر الاعب أولى أزماته داخل جدران القلعة الحمراء وقبل مباراة بيراميدز التي كانت في أبريل من الموسم الماضي وخسرها الأحمر بهدف نظيف، حيث أشارت تقارير صحفية آنذاك إلى تمارض صبحي كنوع من أنواع الضغط على مجلس الإدارة لعدم الحصول على مستحقاته المالية.





2- تمارض خماسية صن داونز الجنوب أفريقي

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أثقل هزيمة أفريقية في تاريخ القلعة الحمراء الموسم الماضي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهوا الأمر الذي دفع مجلس الإدارة لفرض عقوبات مالية كبيرة بخصم 10% من مستحقات لاعبي الفريق ومن بينهم رمضان صبحي الذي غصب كثيراً آنذاك و غاب عن المشاركة في المران الجماعي، بحجة معاناته من الإصابة وظل يتدرب منفردا، كما سافر لألمانيا بناءا على رغبة وكيله نادر شوقي دون التنسيق مع إدارة القلعة الحمراء.





3- تمارض قديم غرضه الرحيل

أزمات رمضان صبحي داخل النادي الأهلي امتدت جذورها لبدايات توهج الاعب داخل جدران القلعة الحمراء في موسم 2016 الذي شهد تألق كبير من النجم الشاب وموهبة كانت حديث الشارع الرياضي في مصر حيث تلقى صبحي وقتها عرض احتراف من فريق ستوك سيتي الإنجليزي وهوا ما رفضته إدراة الأحمر وقتها وقوبل بالغضب من قبل الجناح الشاب الذي ادعى الإصابة وقتها وغاب عن التدريبات واكتفى بالتأهيل منفرداً، كما أنه هدد مدير قطاع الكرة وقتها عبد العزيز عبد الشافي بعدم اللعب للأحمر مرة أخرى إذا لم يتم الموافقة على احترافه الخارجي.