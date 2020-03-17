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محافظ كفرالشيخ: توفير 50 حاوية قمامة ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمصيف بلطيم، التابع لوزارة البيئة، والاتحاد الأوروبى‪ "EU"‬، وبنك التعمير الألمانى‪ "KFW”‬، ووكالة التعاون الدولى الألمانية‪ "GIZ"‬، وهيئة المعونة السويسرية. 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد اسماعيل، والدكتور محمد اسماعيل، الاستشاري التنفيذى بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي حركة نقل المخلفات الصلبة بداية من التجميع ونقلها، وتوفير حاويات لتجميع المخلفات الصلبة، لافتًا أنه سيتم توفير 50 حاوية واختيار الأماكن بمصيف بلطيم، لوضع صناديق القمامة، بالإضافة إلي اختيار موقع " محطة وسيطة " لتجميع مخلفات مدينتي بلطيم ومصيف بلطيم، كذا توفير المعدات لتغطية موسم الصيف، والتأكد من مقاومة البعوض والتخلص منه بطريقة طبيعية وفعالة وآمنة على الأطفال والكبار، فضلًا عن تشجير بعض أجزاء من الكورنيش بالتعاون مع وزارة البيئة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورؤية مصر 2030 للنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الأمن من المخلفات بجميع أنواعها وإعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها.



وكان حافظ كفرالشيخ، قد ترأس إجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، بعمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وتشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.
محافظ كفرالشيخ: توفير 50 حاوية قمامة ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: توفير 50 حاوية قمامة ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: توفير 50 حاوية قمامة ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم
محافظ كفرالشيخ: توفير 50 حاوية قمامة ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم
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مصر كفرالشخ التلاعب في الاسعار

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