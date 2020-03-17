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إصابة موظف في أحد البنوك المصرية بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:14 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر الاقتصادي
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أعلن بنك التجاري وفا بنك إيجيبت، عن إصابة أحد موظفيه بالمقر الرئيسي بفيروس كورونا (Covid-19)، وأن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعلاج من قبل وزارة الصحة.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه  قد قام بكافة الإجراءات الوقائية بشكل استباقي قبل ظهور أية حالات به حيث تجتمع اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك على الأقل مرة واحدة كل يوم اعتباراً من يوم الخميس 5 مارس الماضي للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات لتجنب حدوث أي عدوى داخل أماكن العمل.

وقال البنك إنه إعمالاً بمبدأ الشفافية وإنطلاقاً من مسؤوليته تجاه الموظفين والعملاء، فقد قام البنك على الفور بإبلاغ جميع الموظفين فور التأكد من ثبوت حالة الإصابة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصى بها من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم المبني بالكامل وحصر جميع الموظفين الذين تعاملوا او اختلطوا بالمصاب ومنحهم إجازات فورية اعتباراً من اليوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها.

وقام البنك أيضاً بإخطار جميع العملاء الذين اختلط بهم الزميل المصاب لكي يتخذوا نفس الإحتياطات وقد أبدوا إمتنانهم لحرفية البنك وعلاقاته المتميزة بعملائه، بحسب البيان. 

ويؤكد التجاري وفابنك إيجيبت أن سلامة وأمن الموظفين والعملاء تأتي على رأس أولويات المؤسسة وأن اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك في اجتماع دائم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية. 

وقال إنه يتابع بشكل لصيق الحالة الصحية للموظف المصاب، إنه يتمنى له نيابة عن جميع العاملين بالبنك الشفاء العاجل.
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وفا بنك كورونا في البنوك فيروس كورونا صحة عالمية الحجر المنزلي الاجراءات الوقائية

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