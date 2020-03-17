كرم جبر: 'كورونا' يأتيكم حتى لو كنتم في بروج مشيدة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحيفة الورقية من الممكن أن تكون ناقلة لفيروس كورونا، وكل شئ ناقل للفيروس وليس الصحف فقط، مؤكدًا أنه أخطر وباء يواجه البشرية في تاريخها.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن السابقة الأخطر لهذا الفيروس المستجد، هو أنه ينتقل في مناطق جغرافية واسعة وبصورة سريعة، مما جعله يرفع شعار "العولمة"، وأصبح لا يفرق بين مسؤول ومواطن، أو بين فقير وغني.



وتابع: "كورونا يأتيكم حتى ولو كنتم في بروج مشيدة، يجب أن نكون في حالة يقظة، نحن نحتاج أن ترتفع المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى رفع الحالة المعنوية للناس، والدعاء لله أن ينقذنا".



ودعا رئيس الهيئة، الشعب المصري، أن يكون على قلب رجل واحد، وأن يشعر الناس بالاصطفاف في حالة واحدة.



وناشد رئيس الهيئة، المؤسسات الصحفية، أن تقلص عدد العاملين بها إلى الحد الأدنى، تجنبًا لأي تكدس في أماكن العمل، واتباع إجراءات مشددة في هذا الصدد.



وتابع: "مصر اتخذت إجراءات احترازية واستباقية قوية، على الرغم من أنها أقل الدول إصابة، بغض الطرف عن التهويل ونشر الشائعات".

