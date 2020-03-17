"سنيرجي" تطلق تتر مسلسل "قوت القلوب" لـ ماجدة زكي





أغنية "قوت القلوب"، غناء النجم اللبناني وائل جسار، ومن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، من إخراج مجدى أبو عميرة.



وفى سياق متصل، كانت قد أطلقت الجهة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل وتضمن إثارة وتشويق من خلال جريمة قتل تتهم فيها ماجدة زكى خلال الأحداث.



ويشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة.



ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجي الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجه التي مازال الجمهور المصري والعربي يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.



نشرت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "قوت القلوب"، الأغنية الدعائية للمسلسل، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي تلعب بطولته النجمة القديرة ماجدة زكي.